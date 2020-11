15/11/2020 | 20:01



O candidato do PSOL à Prefeitura de Belém (PA), Edmilson Rodrigues, disputará o segundo turno das eleições municipais com o candidato do Patriota, Delegado Federal Eguchi.

Com 98,67% das sessões apuradas, Rodrigues e Delegado Federal Eguchi estão matematicamente na segunda etapa do pleito. Edmilson tem 34,24% dos votos válidos, enquanto Eguchi recebeu 23,06%. Na sequência estão Priante (MDB), com 17,03% dos votos, Thiago Araújo (Cidadania) com 8,08% e Cassio Andrade (PSB), 6,89%.