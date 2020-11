Com febre e tosse por causa da Covid, Auricchio é internado

Anderson Fattori

15/11/2020 | 19:43



O prefeito de São Caetano e candidato à reeleição, José Auricchio Júnior (PSDB), foi internado neste domingo (15) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Na semana passada ele foi diagnosticado com Covid-19 e estava em quarentena em sua casa. O tucano teve os sintomas agravados no início do domingo, como tosse, febre e perda da oxigenação e por isso foi internado para ser acompanhado mais de perto. Seu filho, o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) e a primeira-dama Denise Auricchio também contraíram o novo coronavírus, mas estão assintomáticos, em casa.



“Agora estou bem melhor, mas passei por um apuro. De manhã comecei a ter bastante tosse, febre e perda da oxigenação, por isso resolvemos vir para o hospital. Estou no quarto, em observação, mas não tenho previsão de alta médica”, explicou Auricchio, em entrevista exclusiva ao Diário, por telefone. “Muito feliz com a vitória e pelo quarto mandato à frente da Prefeitura. Foi um dia surreal acompanhar a apuração do hospital, mas isso mostra que não temos poder sobre nada, temos que nos adaptar aos desígnios de Deus”, acrescentou o tucano.



A notícia da internação do prefeito foi repassada aos correligionários pelo filho, Thiago Auricchio, por meio de mensagem de vídeo no telão no comitê central da campanha do tucano. “Vou falar em nome do prefeito Auricchio. Por precauções nós preferimos interná-lo. A decisão foi tomada junto ao médico dele, o Dr. David Uip. Ele está no Hospital Sírio-Libanês, com quadro estável, no quarto. Por cuidado a gente não quis deixá-lo em casa. Mesmo assim é uma alegria muito grande a gente ter essa vitória expressiva em São Caetano hoje", disse Thiago Auricchio.



Pouco antes do anúncio, os organizadores da campanha ''decretaram'' a vitória do atual prefeito com 45% dos votos válidos contra 32% de Fabio Palacio (PSD), principal adversário. Os números oficiais do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), porém, ainda não foram divulgados.