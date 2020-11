Na disputa pelo Paço de Diadema, Pretinho do Água Santa acompanha apuração em casa

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 19:31



O candidato a prefeitura de Diadema, Pretinho do Água Santa (DEM), optou por acompanhar apuração em sua casa, ao lado do atual chefe do Paço, Lauro Michels (PV).

O clima no comitê do prefeiturável, no Centro, é de tensão. Cerca de 20 apoiadores aguardam o resultado, mas já demonstram tristeza, já que Pretinho tem poucas chances de concorrer ao 2º turno, podendo, inclusive, ficar em 4º lugar na apuração.

Embora tenha a máquina da Prefeitura nas mãos, já que concorre ao posto no Paço como sucessor de Michels, a campanha de Pretinho não decolou como esperado. Desde o início o candidato teve problemas com apoio de governistas, e diversas críticas foram ventiladas ao atual prefeito com a indicação.

Nas últimas semanas o Diário mostrou que o candidato se envolveu em escândalos politicos , sobretudo quando áudios de Michels cobrando apoio à Pretinho de funcionários públicos da cidade foram divulgados.