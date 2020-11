Em clima de cautela, dois principais adversários de Atila, em Mauá, acompanham apuração em casa

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 19:24



Os dois principais adversários do prefeito Atila Jacomussi (PSB) à reeleição ao Paço de Mauá, o ex-juiz João Veríssimo (PSD) e o vereador Marcelo Oliveira (PT), estão acompanhando a apuração dos votos em casa, com suas respectivas famílias.

A cautela se deve ao embolado meio de campo para a definição do adversário de Atila para o provável segundo turno. Além deles, também disputam vaga para comandar Mauá outros dez candidatos, totalizando 13 - o maior volume de pleiteantes na cidades desde a redemocratização. Entre eles, o ex-prefeito Donisete Braga (PDT), Zé Lourencini (PSDB) e Vanessa Damo (MDB).

Desde 1996, Mauá registra votação em segundo turno. Segundo pesquisa Diário/Ibope, neste ano não deve ser diferente, uma vez que Atila apareceu isolado na liderança, com 30% dos votos, seguido por Oliveira, com 13%, e Veríssimo, com 11%. Empatados na quarta posição, Donisete e Lourencini.