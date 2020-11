Claudinho da Geladeira faz discurso de vencedor em Rio Grande da Serra

Luís Felipe Soares

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 19:08



Muita agitação marca a festa do candidato a prefeito de Rio Grande da Serra Claudinho da Geladeira (Podemos) no começo da apuração dos votos. A equipe de campanha se reuniu na casa da vice, Penha Fumagalli (PTB). No local, um projetor coloca em telão as atualizações nacionais direto da TV. Comidas e bebidas ficam a disposição, com grande parte dos presentes não seguindo recomendações contra a Covid-19, casos de máscaras e distanciamento.

Ao som de fogos de artifício, o candidato que liderou as pesquisas na cidade chegou por volta das 18h45. Ele cumprimentou dezenas de pessoas até chegar em espaço mais alto, perto da churrasqueira, onde o microfone e a aparelhagem de som funcionava.

"Vamos, sim, governar essa cidade para o povo e com povo. Ouvimos pessoas que não eram ouvidas em administrações passadas", comentou Penha.

"Nunca desista de seus sonhos e sempre acredite em você. Não foi fácil chegar aqui. É a vitória do povo para o povo. No nosso governo, faremos coisas para toda a cidade", disse Claudinho, em tom de ''''já ganhou''''. "Rio Grande não pode continuar sendo um bairro do Grande ABC."

Os presentes no evento ficam se perguntando sobre a movimentação eleitoral no município, com muitos comentários de que os adversários não souberam fazer o "jogo político" para um embate minimamente equiparado.