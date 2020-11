Orlando Morando acompanha apuração de São Bernardo em casa com a família

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 19:01



Diferentemente de candidatos de outras cidades do Grande ABC, o candidato a reeleição para o Paço de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) acompanha a apuração das eleições 2020 de sua casa, junto à família. O peessedebista votou no fim da manhã, em escola no bairro Batistini, e demonstrou bastante confiança em decidir ainda no primeiro turno sua sequência no cargo para mais quatro anos de governo. Ele passou toda a tarde em sua residência, a qual só deverá deixar após a divulgação dos resultados do pleito.

Tão logo as primeiras urnas foram apuradas, às 17h40 deste domingo, Orlando Morando já apresentava superioridade na preferência do eleitorado são-bernardense. A parcial inicial mostrava o atual prefeito com 70% dos votos, contra 14% de Luiz Marinho (PT), 7% de Rafael Demarchi (PSL), 4% do Dr. Leandro Altrão (PSB) e 3% de Lourdes da Chapa Coletiva (PSOL). Além disso, chamou atenção o número de votos nulos (13%) e brancos (6%).