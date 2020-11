Volpi é recepcionado com festa em Ribeirão Pires e acredita em cenário ‘irreversível’

Flávia Kurotori/DGABC



15/11/2020 | 18:24



Atualizado às 18h56

Candidato à Prefeitura de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL) foi recepcionado pelos correligionários com festa. Por volta das 18h30, o político chegou ao escritório do partido, no Pastorinho, onde equipe acompanha a apuração enquanto realiza contagem prévia dos votos com base no relatório das urnas. “Esta apuração que fazemos em paralelo já define uma vitória irreversível. Neste momento, consideramos que saímos das urnas vencedores”, disse. Em relação ao risco da candidatura ser impugnada, Volpi garantiu estar confiante. “Temos muitos recursos a serem impetrados, muitos julgamentos. Estamos com o corpo jurídico muito bom, não teremos nenhum problema”, apontou.

Equipe do candidato aguarda resultado das eleições com otimismo. Ele já foi prefeito da estância. “Fizemos a lição de casa. Estamos otimistas, trabalhamos quase dois anos na candidatura do (candidato à prefeito) e agora esperamos a abertura das urnas”, afirmou o presidente municipal do PL, Nonô Nardelli.

Principal adversário, o atual prefeito e candidato à reeleição Kiko Teixeira (PSDB) tenta convencer a Justiça Eleitoral a indeferir a campanha de Volpi. Isso porque o ex-prefeito teve as contas de 2012 rejeitadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado), que também foram reprovadas na Câmara. Embora a casa tenha revisto a decisão e voltado atrás, o processo foi anulado pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).

Nardelli assinalou que não há o que temer, já que “todo mundo pode entrar com um pedido” e que o departamento jurídico do partido está pronto para defender Volpi.

Candidato a vice-prefeito, Amigão D’Orto disse que está ansioso e aposta na experiência de Volpi para comandar a Prefeitura de Ribeirão Pires. “Ele conhece como funciona. Vamos fazer a mudança necessária”, comentou em alusão às promessas proferidas durante a campanha, que incluem a redução das secretarias de 21 para 12 e a redução de cargos comissionados de cerca de 400 para 100.

Equipe de reportagem acompanha a apuração no escritório do PL no Pastorinho. Correligionários estão contabilizando votos com base em relatório das urnas dos colégios eleitorais da cidade.