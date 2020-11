Com urnas abertas, Bolsonaro posta apelo de bispo da Universal a eleitores

15/11/2020 | 17:08



O presidente Jair Bolsonaro publicou em sua conta no YouTube um vídeo com cinco minutos de duração do bispo Renato Cardoso, da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), apelando para que cristãos votem em candidatos alinhados "com os princípios de Deus também da família".

O vídeo foi postado pelo presidente da República neste domingo, 15, com as urnas ainda abertas para as eleições municipais. Além de bispo da Universal, igreja evangélica aliada do bolsonarismo, Cardoso é casado com Cristiane Cardoso, filha do bispo Edir Macedo, fundador da IURD e empresário. Cardoso é visto dentro da igreja como provável herdeiro de Macedo, que tem 75 anos.

"Como cristão, nunca se omita do processo de eleger os seus governantes, e eleja quem tem o histórico de vida alinhada com os princípios de deus e também da família, senão todos nós, especialmente os nossos filhos, irão sofrer amargamente", diz o bispo da Universal no vídeo publicado por Bolsonaro. No Twitter, o presidente anunciou o vídeo como "uma parábola que pode nos salvar do socialismo", embora Cardoso não cite nenhuma ideologia política na peça.

Bolsonaro apoiou publicamente candidatos ligados ou à IURD, como o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, que é bispo licenciado da Universal e sobrinho de Edir Macedo, e tenta a reeleição. Também apoiou Celso Russomanno em São Paulo, que já recebeu apoio de Edir Macedo na eleição anterior e permanece próximo do líder religioso. Ambos os candidatos concorrem pelo Republicanos, partido presidido outro bispo licenciado da IURD, o deputado Marcos Pereira (SP).