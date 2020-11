Tony Ramos lamenta demissões na Rede Globo e se diz preparado caso seja dispensado

15/11/2020 | 17:11



Tony Ramos deu uma entrevista recentemente para o Conversa com Bial e comentou qual papel gostaria ainda de interpretar nas telinhas e qual personagem o tirou o rótulo de galã da televisão brasileira.

O ator então deu uma nova entrevista, agora para Fábia Oliveira, do jornal O Dia, e deu a entender que não gostou da forma como os amigos, Tarcísio Meira e Glória Menezes, foram demitidos da Rede Globo depois de mais de 53 anos de serviços prestados.

Eu vejo as dispensas como um movimento natural, normal. Acho que muitas vezes, a televisão vai ter que repensar nisso. Cito Tarcísio Meira e Glória Menezes, por exemplo. Deveriam ter sido aposentados pelo ponto de vista corporativo. Uma homenagem a eles, que sempre acreditaram na empresa e desde o começo foram para empresa como investimento, como já disse o Boni publicamente. Não viram dessa forma. Mas, você tem que entender que o mercado é isso.

Apesar de ser algo tão triste o desligamento de qualquer lugar que estamos por anos trabalhando, Tony tem os pés no chão e acredita que renovações de elenco são realmente naturais e acontecem periodicamente, e que não se preocupa em ficar desempregado.

Confesso que fico atento. Se amanhã não quiserem, outros vão querer. Faz parte do jogo. Não tenho medo. Pelo contrário. Eu poderia estar amanhã no veículo A, B ou C, no streaming A, B, C ou D, ou nos projetos pessoais. O profissional que está há 57 anos no mercado precisa ter previsibilidade. Tem que se prevenir e isso faço há muito tempo.

Que bom que Tony é bem lúcido e consegue administrar qualquer que seja o seu problema muito bem, não é mesmo!?