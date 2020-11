15/11/2020 | 16:42



O presidente Jair Bolsonaro deixou há pouco o Palácio da Alvorada para fazer um passeio de moto em Brasília. O presidente chegou por volta das 15h46 na residência oficial após votar no Rio de Janeiro.

Ao chegar do Rio, Bolsonaro parou, como de costume, para cumprimentar apoiadores que o esperavam no local - cerca de 13 pessoas. O presidente conversou por uns 6 minutos com os populares. A conversa não foi transmitida ainda pelas redes sociais.