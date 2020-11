Atila acredita em vitória no primeiro turno em Mauá

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 16:13



O prefeito de Mauá e candidato à reeleição, Atila Jacomussi (PSB), compareceu, às 15h30, no Colégio Opção, no Centro de Mauá, para sua votação. Acompanhado de sua mulher, Andreia Rios, e de assessores, o prefeito disse estar tranquilo e confiante de que a reeleição aconteça nesse primeiro turno.



"Está nas mãos de Deus e dos eleitores da cidade. A cidade abraçou a campanha e estamos tranquilos." Atila Jacomussi acompanhará a apuração de votos do comitê, denominado Arena 40.



Atila chega à reta final da eleição com possibilidade de atingir votação necessária para vencer no primeiro turno após mandato tumultuado. Ele foi preso duas vezes e teve mandato cassado pela Câmara. Reverteu todos os revéses na Justiça.



Questionada, Andreia disse que está confiante e de que seu marido fará continuará a marcar a história de Mauá e do País. "Estou muito emocionada." O vice prefeito Israel Aleixo, o Bell (PSB), não estava presente.