15/11/2020 | 16:10



Assim como todos os outros cidadãos brasileiros, os famosos também foram às urnas neste domingo, dia 15, eleger o prefeito e vereadores de suas respectivas cidades.

Babu Santana que participou do Big Brother Brasil 20, era sempre caçado dentro da casa mais vigiada do Brasil por Ivy. O artista foi diversas vezes votado sem ao menos um motivo coerente pela sister, agora resolveu brincar com a situação.

Em sua rede social, Babu fez um comentário brincando com Ivy Moraes e os fãs, claro, adoraram e tiraram ainda mais sarro. No Twitter, o ator escreveu:

Pow, galera! Não dá para votar em mim hoje não.

Tudo não passou apenas de uma brincadeira!