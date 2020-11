Ano escolar perdido ameaça afetar renda e produtividade no longo prazo

15/11/2020 | 16:00



Oito meses após o fechamento de escolas por conta da pandemia do novo coronavírus, ainda não há um plano concreto para retomar as atividades escolares com segurança. Isso acendeu o alerta para as consequências que os prejuízos no aprendizado podem ter sobre a desigualdade de renda e sobre o próprio crescimento da economia brasileira. No limite, o ano perdido pelos estudantes poderia subtrair R$ 1,5 trilhão da renda dos brasileiros ao longo de meio século, estima o professor Ricardo Paes de Barros, um dos maiores especialistas em desigualdade. O dano seria equivalente a um Bolsa Família por ano.

Um estrago desse tamanho não deve se concretizar, porque parte dos alunos manteve algum tipo de atividade remota ao longo de 2020. E mesmo quem foi prejudicado ainda poderá recuperar o tempo perdido. Mas o valor expressivo dá uma ideia do que está em jogo.

O grande temor é que, por falta de estímulo ou por necessidade, muitos alunos acabem simplesmente abandonando a escola. Cada ano adicional de estudo significa maior capacitação para o mercado e, consequentemente, mais oportunidades e melhores salários. E mão de obra menos qualificada também significa reduzir ainda mais a produtividade da economia, que já não é das melhores.

O economista Rodrigo Soares, professor licenciado da Universidade de Columbia e atualmente professor do Insper, avalia que há risco para os estudantes que estão em "momentos-chave" para a formação e o aprendizado, como é o caso de quem está no início da alfabetização. "Os primeiros anos de educação formal são muito importantes para estabelecer uma base para o que será desenvolvido posteriormente", afirma.

"Prejudicando esses momentos-chave, é possível acabar afetando os anos totais de escolaridade que essa criança venha a ter. É possível que ela acabe tendo menos probabilidade de ir à faculdade e tudo isso está relacionado à competitividade no mercado de trabalho. Pode ter mais dificuldade de conseguir emprego, menor salário. Claro que isso não será verdade para a maioria das crianças, mas pode ser verdade para crianças que já estavam com dificuldade", explicou Soares.

Internet

Para uma parcela de alunos, aulas remotas se tornaram o principal canal de aprendizado durante a pandemia. Mas a realidade está longe de ser homogênea entre os Estados. Em São Paulo, que tem uma das maiores rendas per capita do Brasil, 5,2% dos alunos do ensino fundamental não tiveram qualquer atividade oferecida pelas escolas no mês de setembro, segundo dados da Pnad Covid-19 coletada pelo IBGE. No Pará, com menos da metade do PIB per capita paulista, essa proporção foi de 39,3%.

A situação se agrava ainda mais no ensino médio, que abriga os jovens já mais próximos do mercado de trabalho e que, segundo os especialistas, estão mais expostos ao risco de largar a escola para antecipar a busca por emprego, na expectativa de ajudar a família. No Pará, 63,9% dos estudantes do ensino médio não tiveram nenhuma atividade escolar em setembro, bem mais do que em São Paulo, onde a fatia foi de 8,2%.

Economistas reconhecem o risco para a geração que hoje está na escola, mas ressaltam que é possível reverter esse processo. Para isso, eles citam a importância do Ministério da Educação como coordenador do processo de retomada das aulas e, sobretudo, de contenção de danos. A avaliação é que será necessário traçar uma estratégia eficaz de recuperação das aulas e do aprendizado, possivelmente direcionando ações a grupos mais afetados ou com maiores dificuldades. Tudo precisaria ser feito respeitando protocolos sanitários - que podem resultar, inclusive, em manutenção de professores que integram o grupo de risco em trabalho remoto.

Desde o dia 23 de outubro, a reportagem tenta obter um posicionamento do MEC. A assessoria de imprensa foi contatada por e-mail, telefone e aplicativo de mensagens em mais de uma ocasião. Não houve resposta aos questionamentos. No fim de setembro, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou ao Estadão que a volta às aulas no País e o acesso à internet pelos alunos não são temas da pasta.

'Efeito-diploma' garante R$ 212 de renda extra

O risco de aumento na evasão de alunos no último ano do ensino médio devido à suspensão das aulas durante a pandemia da covid-19 ameaça um importante fator que assegura a esses jovens uma renda maior no emprego. Trata-se do "efeito-diploma", que garante sozinho um incremento médio de R$ 212 no rendimento mensal a quem tiver o certificado do ensino médio na mão, segundo estimativas do economista Naércio Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do Insper.

Até a conclusão do ensino médio, cada ano adicional de estudos é capaz de assegurar um incremento médio de R$ 70 à renda. Mas os anos de conclusão de fases da educação básica têm maior peso, por isso o chamado "efeito-diploma". No ensino superior, o impacto é ainda mais expressivo e capaz de dobrar a renda média do trabalhador.

A evasão escolar já era maior entre jovens de 15 a 17 anos antes da pandemia. Com a crise e a necessidade de complementar a renda da família, especialistas temem que a suspensão das aulas presenciais tenha significado para os mais vulneráveis desse grupo o abandono em definitivo dos estudos. Por um momento, esses jovens não só deixarão de usufruir do "efeito-diploma", mas também ficarão longe da porta de entrada do ensino superior.

"Quando você fecha escolas durante todos esses meses, provavelmente alguns jovens não vão voltar, então vão ter menos anos de escolaridade. E isso significa menos produtividade, menos crescimento do PIB", afirma Menezes Filho.

Exemplo dos EUA

O economista cita estudo de economistas americanos sobre a epidemia de poliomielite em 1916 nos EUA, que teve mais de 23 mil infectados e também levou ao fechamento de escolas. O artigo concluiu que jovens de 14 a 17 anos na época da doença chegaram a 1940 com menor escolaridade do que a geração anterior. O efeito seria equivalente a um adolescente de 14 anos ter um ano a menos de educação formal.

Para ele, a mesma lógica na situação atual não deve resultar em um efeito dramático, uma vez que os jovens podem cursar no futuro um ensino técnico ou supletivo para compensar as perdas. "Mas certamente algum efeito vai ter. A geração que está na escola agora vai ter mais desigualdade, porque os mais ricos estão tendo aprendizado muito mais atualizado no dia a dia do que os mais pobres, que não têm internet", afirma.

O doutor em Educação Gregório Grisa, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), defende que os governos façam uma busca ativa dos alunos que são mais vulneráveis e apresentam maior tendência de abandonar a escola na situação atual. A ideia seria justamente rastreá-los para trazê-los de volta ao ambiente escolar. "Não há como não ter diálogo. Os secretários (estaduais e municipais) de Educação são parte do processo, mas não exclusiva. Tem de ter a saúde, a educação (MEC) e outros setores envolvidos", afirma Grisa.

"A nossa dificuldade é articulação. A gente não tem planejamento estratégico junto a Estados e municípios independente de ciclos políticos", critica o economista Arnaldo Lima, diretor de Estratégias Públicas da MAG Seguros e ex-secretário de Educação Superior do MEC. Para ele, é preciso traçar um plano de recuperação das aulas, que inclua até mesmo o uso de redes de rádio e TV para chegar a localidades sem conexão à internet.

Em Portugal, até o presidente Marcelo Rebelo de Sousa, professor de formação, gravou videoaulas transmitidas pela emissora pública de televisão. "O efeito de longo prazo da perda de aprendizado em determinado momento pode ser danoso", alerta Lima

Educação remota afeta ainda mais os vulneráveis

O governo deveria centrar esforços no controle da pandemia do novo coronavírus para criar as condições necessárias à reabertura das escolas, afirma ao Estadão/Broadcast o economista Ricardo Paes de Barros, professor do Insper, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna e um dos formuladores do programa Bolsa Família: "Não adianta fazer a economia voltar e manter escolas fechadas.

Eventualmente, tem de fazer o contrário: fecha a economia e abre as escolas."

Segundo ele, é preciso criar incentivos, inclusive financeiros, para que jovens de famílias mais carentes voltem às aulas, em vez de engordar estatísticas de evasão escolar. Ao mesmo tempo, será necessário reforçar a oferta de professores para ampliar a assistência aos alunos e recuperar o tempo perdido. Se nada for feito, o prejuízo no aprendizado pode ter impacto na renda do estudante em até R$ 70 mil ao longo de sua vida. Em caso de abandono dos estudos, o prejuízo chega a R$ 400 mil para ele e a sociedade.

A seguir, os principais trechos da entrevista:

As escolas estão fechadas há oito meses. Há uma disparidade nos Estados sobre o acesso dos alunos a atividades remotas. Qual é o impacto disso na economia e na desigualdade?

Não tem como ter essa educação remota, em certo sentido improvisada, durante oito meses. É impossível achar que não vai ter consequências graves. Os alunos vão aprender menos, a chance de evadir é maior. E tudo isso acontecendo de uma maneira extremamente desigual, porque esse esforço meritório de educação remota requer um apoio da família em termos de recursos digitais, espaço, lugar para estudar, tempo para estudar. Vai ser uma perda grande e desigual.

E qual é o tamanho da perda?

A gente só vai saber na hora em que começar a medir o que aconteceu com o aprendizado à medida que os alunos voltarem. Agora, a principal preocupação é o cara voltar para a escola. Se não voltar para a escola, a perda é gigantesca. Num trabalho que fizemos no Insper junto com a Fundação Roberto Marinho, a gente calcula que cada jovem que não voltar para a escola é um prejuízo de R$ 400 mil para ele e para a sociedade brasileira. Não é o que ele perdeu este ano, mas o que ele vai perder também nos próximos anos por ter saído da escola. É uma perda gigantesca de PIB, de renda, de empregabilidade e de tudo que a educação traz, desde menos violência a melhores condições de saúde.

Quem está mais exposto?

Quem tem mais risco de não voltar para a escola são os mais pobres, os mais vulneráveis, e quem se beneficiou menos da educação remota foram os mais pobres e mais vulneráveis. Então tudo é muito desigual, uma perda muito grande, mas tem uma prioridade. Primeiro, garantir que todo mundo volte. Segundo, recuperar a perda de aprendizado. A pior coisa que a escola pode fazer é naturalizar essa perda de aprendizado. A gente deveria estender, por exemplo, o terceiro ano (do ensino médio) e segurar os jovens que não aprenderam tudo que deveriam, porque ensinar para eles é mais importante do que eles entrarem no mercado de trabalho.

O público do terceiro ano é justamente o que está no maior risco de evasão, muitos precisam ajudar a família. Como garantir que ele não só volte, mas fique mais um ano na escola? É preciso algum incentivo?

Custa R$ 400 mil (o abandono escolar). Qualquer incentivo que a gente der para eles é mais do que bem-vindo. O governo está gastando R$ 600 bilhões, deixando de arrecadar R$ 200 bilhões (em 2020). Faz todo o sentido uma bolsa de estudos para todos os jovens pobres se manterem na escola. É um dos melhores incentivos que o Brasil pode fazer para o próximo ano. Mas não adianta manter ele na escola se a gente não tiver um programa de ensinar para ele, acelerar o aprendizado. A solução mais evidente são tutorias, turmas com poucos alunos. É preciso entender no detalhe o que ele sabe, o que não sabe e ajudar. Isso requer uma relação de número de alunos por professor muito baixa, é quase uma tutoria individualizada.

Isso implica contratação, horas adicionais dos professores? Como seria feito?

Vai envolver os professores trabalharem mais horas, afinal estamos nos recuperado de uma pandemia. Gastou-se mais com o auxílio emergencial, nós vamos ter de gastar agora com educação.

Tem uma pressão grande sobre governadores e prefeitos para reabrir escolas, alguns tentaram e voltaram atrás, mas há ainda grande temor. Como conciliar isso?

A única maneira de fazer isso é reduzir o número de mortes, reduzir a transmissibilidade. Enquanto o Brasil tiver o número que mortes que tem hoje, vai ser impossível voltar seriamente com as escolas. Só vai voltar para fechar de novo. Não adianta fazer a economia voltar e manter escolas fechadas.

Eventualmente tem de fazer o contrário, fecha a economia e abre as escolas, que parece ser o que alguns países europeus estão fazendo. É mais importante abrir as escolas do que abrir a economia. O direito à vida está em primeiro lugar. O Brasil tinha que ter no máximo 200 mortes por semana. Aí poderia sair de uma propagação comunitária, avaliar cada morte para saber de onde veio e tomar as medidas para evitar transmissão, que é o que a Alemanha fez. Depois disso pode começar a falar em abrir as coisas.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.