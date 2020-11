Bruno Reis (DEM) prevê vitória no primeiro turno em Salvador

15/11/2020 | 15:34



Bruno Reis (DEM) afirmou estar confiante de que será eleito prefeito de Salvador já no primeiro turno. O candidato, primeiro colocado nas pesquisas de intenções de voto, foi votar na manhã deste domingo, 15, acompanhado do atual líder da capital baiana, ACM Neto (DEM), noticiou o jornal A Tarde.

"Vimos nossa cidade avançar, uma cidade realizando novos sonhos. A expectativa é a melhor possível. Que a gente possa consolidar essa vitória no primeiro turno", afirmou Reis.ACM Neto reforçou a expectativa positiva, mas disse que é necessário esperar pelo resultado final da apuração.

"É claro que vamos comemorar a vitória depois que o resultado for confirmado nas urnas. Ninguém aqui estar querendo comemorar vitória antecipadamente. Agora, a expectativa, reforçada inclusive pelas últimas pesquisas, é de uma vitória em primeiro turno", disse o atual prefeito.

Bruno Reis apareceu com 66% das intenções de voto na pesquisa Ibope divulgada ontem, 14, pela TV Bahia. Major Denice (PT) ocupa a segunda posição com 17% dos votos válidos. O levantamento ouviu 805 eleitores em Salvador entre 12 e 13 de novembro. O nível de confiança é de 95%, com margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BA-06193/2020.