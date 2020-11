Paulo Serra mostra otimismo com vitória em Sto.André: 'Tabu é para ser quebrado'

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 14:22



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), mostrou otimismo com a possibilidade de vencer a disputa neste domingo (15), o que quebraria histórico de interrupções de govenos nas últimas três eleições da cidade. Depois do voto, no Colégio Educandário Santo Antônio, na Vila Alpina, acompanhado da mulher, Ana Carolina, o tucano desceu do muro e, em uma fala mais contundente, vislumbrou encerrar a corrida à Prefeitura hoje.

“Tabu existe para ser quebrado”, disse Paulo Serra, em referência a dois feitos que há décadas não acontecem em Santo André. Desde 2004, quando João Avamileno (ex-PT, agora no SD) se reelegeu, o eleitor da cidade não reconduz um gestor à principal cadeira do Paço. E desde 2000 um prefeito não é eleito e reeleito, situação ocorrida com Celso Daniel (PT) - Avamileno herdou a cadeira de Celso depois da morte do petista, em 2002.



“Não duvidamos de pesquisas sérias, que têm apontado possibilidade de vitória (no primeiro turno). Mas a gente está preparado também para, se necessário, enfrentar segundo turno. Respeitamos muito a vontade democrática, materialização da vontade popular por meio do voto. Claro que desejamos muito que as expectativas materializadas nas pesquisas se confirmem, mas estamos preparados, se for o caso, para mais 15 dias", emendou.



Para o tucano, houve entendimento do eleitor sobre evolução da cidade sob sua gestão. “Sentimento muito positivo, otimismo. Há entendimento que a cidade tem seus desafios, problemas, mas que evoluiu nos últimos quatro anos. Isso foi demonstrado pelo carinho das pessoas com a gente em todos os locais, regiões. Vamos aguardar com muita tranquilidade que isso se concretize nas urnas”, declarou ele, dizendo que irá acompanhar a votação de casa.

Paulo Serra voltou a dizer que o País vive eleição em meio à pandemia, e não o contrário, e que, diante do cenário, a campanha foi muito diferente neste ano. “A campanha se deu, pelo menos da nossa, respeitando as orientações sanitárias”, pontuou. Alegou que, se reeleito, suas prioridades iniciais serão justamente Educação, geração de emprego e renda, retomada da atividade econômica, setores impactados pela crise, bem como “vencer de vez a pandemia”. “Chegamos a ter 30% de queda na receita (no período), mas recuperamos (fôlego) e certamente começaremos janeiro muito melhor que 2017, inclusive, na questão financeira.”