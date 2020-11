Em Goiânia, campanhas de Maguito e Vanderlan disputam eleitor de Iris Rezende

15/11/2020 | 14:14



Com índices de aprovação acima de 70%, o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), vê dois nomes disputarem a pecha de "candidato da continuidade" na capital de Goiás: seu correligionário, Maguito Vilela, e Vanderlan Cardoso, do PSD. Rezende se manteve até o fim da campanha do primeiro turno sem declarar apoio a qualquer candidato.

Ao lado do candidato do PSD, que votou na manhã deste domingo em um colégio de Goiânia, o governador Ronaldo Caiado (DEM) afirmou que é um parceiro histórico de Rezende e sugeriu que há um racha no MDB local em torno da candidatura de Vilela. Já o presidente do MDB de Goiás e filho de Maguito, Daniel Vilela, afirmou que seu pai é o candidato que mais representa a continuidade da administração de Iris Rezende. As falas de Daniel Vilela e de Caiado foram feitas ao jornal Opção.

Conforme pesquisa de intenção de votos do Ibope divulgada ontem, 14, Maguito Vilela tem 33% dos votos válidos, enquanto Vanderlan Cardoso tem 29%. Na projeção de segundo turno entre os dois candidatos, Vilela tem 44% das intenções de votos, enquanto Cardoso tem 39%.