Angélica usa camiseta de empoderamento feminino para ir às urnas

15/11/2020 | 14:10



Diversos famosos foram flagrados cumprindo o papel de cidadão brasileiro neste domingo, dia 15, durante a eleição para vereadores e prefeitos de todo o Brasil. Lembrando que este ano por conta da pandemia do novo coronavírus é de uso obrigatório a máscara de proteção.

Diferentemente de outras famosas, Angélica foi bem mais prática e colocou uma calça jeans, uma camiseta de empoderamento feminino e máscara vermelha para votar.

A camiseta de Angélica dizia: com mulheres no poder, meninas voltam a sonhar!

Fátima Bernardes também não perdeu tempo e tirou foto até na fila antes de entrar na sala onde vota! A apresentadora apareceu com uma máscara lindíssima toda estampada com flores coloridos e um óculos enorme no rosto. Na legenda da publicação, Fátima escreveu:

Eu já votei. E você? Não abra mão do seu voto. Eu sempre me emociono a cada eleição. Penso na oportunidade que temos de decidir sobre o nosso futuro. Nem sempre foi assim. Não podemos desprezar esse dever, mas que também é um direito nosso. E nesse ano tão diferente, além do título ou do documento com foto, não se esqueça de levar sua caneta, o álcool em gel e use máscara.

Cláudia Raia e Jarbas Homem de Melo mostraram muita elegância até para votar. A atriz apostou em um macacão verde bem longo, uma bolsa na mesma cor e uma máscara laranja para dar um toque diferente no visual. Já Jarbas, apostou em bermuda, sandálias e uma camisa estampada.