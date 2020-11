Kiko acredita em seu bom desempenho e na reeleição

Rafael dos Santos

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 13:59



O prefeito de Ribeirão Pires e candidato à reeleição, Adler Kiko Teixeira (PSDB), acredita em vitória neste domingo porque, durante a campanha, avalia ter conseguido passar o recado à população sobre o trabalho executado na cidade.



O tucano votou no Colégio São José, no Centro, ao lado da mulher, Flávia Dotto (PSDB). "Fizemos tudo o que podíamos para passar nossa mensagem sobre o que fizemos e que ainda vamos fazer por nossa cidade. Agora tenho certeza de que as pessoas vão escolher manter Ribeirão Pires no caminho certo", disse.



A disputa em Ribeirão foi polarizada entre Kiko e o ex-prefeito Clóvis Volpi (PL) e deve se arrastar pelos tribunais. Isso porque a defesa do tucano aposta no indeferimento da candidatura do ex-chefe do Executivo por causa da rejeição das contas do último ano de governo do adversário.