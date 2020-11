Em Diadema, Rafaela Boani agradece à militância

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 14:02



A candidata à prefeita de Diadema Rafaela Boani (PSOL), votou no início da tarde de hoje na EE Diadema, no centro da cidade. Acompanhada do candidato a vice-prefeito, Vitor Barbosa, a jovem, que é a mais nova candidata do Brasil a disputar um cargo executivo municipal, com apenas 21 anos, agradeceu à militância do partido.

"Foi muito emocionante, exercer meu direito (ao voto), sabemos que não é fácil, mas já sou grata a todas as pessoas que fizeram parte dessa campanha que foi linda", declarou. "A minha expectativa é encorajar outras mulheres, outros jovens, e deixar registrado que não será a minha primeira eleição, essa construção vem da base, base de políticas públicas para todes aos quatro cantos da cidade", finalizou.