Favorito segundo pesquisas, Claudinho mantém pés no chão em Rio Grande

15/11/2020 | 13:58



O ex-vereador Claudinho da Geladeira (Podemos) manteve os pés no chão, apesar do favoritismo na corrida à Prefeitura de Rio Grande da Serra. Ele disse que “não está nada ganho”, a despeito de ressaltar a boa receptividade nas ruas.

“A campanha foi muito positiva, foi diferente, com uma recepção incrível da população. Rio Grande da Serra tem 31 quilômetros quadrados, mas eu e a minha vice, a Penha (Fumagalli, PTB), rodamos com certeza uns 100 quilômetros, porque fomos a vários cantos dessa cidade, mostrando o lado positivo de Ribeirão, mostrando o nosso plano de governo, que é dar uma cara econômica ao município”, disse Claudinho, que votou em colégio no bairro Santa Tereza.

Pela terceira vez na disputa pela Prefeitura de Rio Grande, Claudinho garantiu que a ansiedade não atrapalha. “Estou tranquilo, bem tranquilo. Está nas mãos de Deus. Foi trabalho positivo e bom.”

“A gente está sempre defendendo a cidade, que Rio Grande possa deixar de ser um bairro do Grande ABC. Essa é nossa luta, sempre foi. A população conhece Paranapiacaba (distrito de Santo André) e o Riacho Grande (distrito de São Bernardo), mas não conhece Rio Grande”, emendou Claudinho. “Rio Grande precisa deixar de ser uma cidade dormitório. Temos apenas um posto de gasolina. Não temos farmácia 24 horas. O povo vai buscar emprego na cidade vizinha porque aqui, de fato, não tem. É preciso dar identidade econômica a Rio Grande.”