Pesquisas em Manaus indicam segundo provável entre Amazonino e Almeida

15/11/2020 | 13:42



As eleições municipais em Manaus caminham para um provável segundo turno entre os ex-governadores do Amazonas, Amazonino Mendes (Pode) e David Almeida (Avante), caso se confirmem pesquisas de intenção de votos desta sexta-feira (13).

Segundo pesquisa realizada pela Perspectiva Mercado e Opinião, no levantamento estimulado, Amazonino Mendes é favorecido por 30,2% dos eleitores. Em seguida, David Almeida com 20,3%, José Ricardo (PT), 13,8% e Ricardo Nicolau (PSD), 13,6%. A pesquisa ouviu 1.000 eleitores entre 10 e 12 de novembro. O levantamento tem margem de erro de 3,1% e nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob AM-03597/2020.

O mesmo cenário é repetido por sondagem do Instituto Pontual que altera a ordem entre o terceiro e quarto colocado. Amazonino Mendes tem 32,3%, David Almeida, 21,5%, Ricardo Nicolau, 12,9% e José Ricardo (PT), 10,9%. Este por sua vez ouviu 1.224 eleitores entre os dias 11 e 13 de novembro. O levantamento tem margem de erro de 2,8% e nível de confiança de 95% e foi registrada na Justiça Eleitoral sob AM-08036/2020.

A doutora em Gestão Pública e professora da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) Ana Claudia Pedrosa, entretanto ressalva que não se surpreenderia se houvesse resultado diferente para o segundo turno, uma vez que, o candidato Ricardo Nicolau tem tido "um bom desempenho" com o nome colado à empresa da família que prestou cuidados médicos durante a pandemia do novo coronavírus.

Ana Claudia destaca também o crescimento na reta final das eleições de candidatos apadrinhados como Coronel Menezes (Patriota), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, e José Ricardo (PT) que apareceu em propagandas com o nome do ex-presidente Lula (PT) e do candidato à presidência em 2018, Fernando Haddad (PT).