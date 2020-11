Mendonça Filho vota em Recife e diz estar confiante de que vai para o 2º turno

15/11/2020 | 13:36



Candidato do DEM à Prefeitura de Recife, Mendonça Filho votou no final da manhã deste domingo, 15, em um colégio da zona sul de Recife e se disse confiante de que seu nome estará nas urnas no segundo turno. "Há uma fadiga de material. Vinte anos de revezamento entre PT e PSB. Tem um desejo claro, latente, de mudança", disse Mendonça ao G1 PE.

A disputa do candidato do DEM, que tem 20% das intenções de voto, segundo pesquisa Datafolha publicada ontem, 14, se dá principalmente contra Marília Arraes (PT), que tem 22% de intenções e está empatada com Mendonça pela margem de erro, de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. O líder das pesquisas continua sendo o deputado federal João Campos (PSB), com 30%.

Na série do Datafolha, Mendonça Filho estava com 16% das intenções de voto em 5 de novembro, passou para 18% na pesquisa do dia 11 e em seguida para 20% no levantamento do dia 14. Marília Arraes ficou praticamente estável: estava com 21% na pesquisa do dia 5, foi para 22% no dia 11 e ficou neste patamar na pesquisa seguinte.