Filippi está confiante e vislumbra segundo turno

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020



O ex-prefeito José de Filippi Júnior (PT) acabou de votar na EE João Ramalho no Centro de Diadema. O candidato de oposição estava otimista e vislumbra segundo turno, ainda sem adversário definido. “Vamos nos preparar para enfrentar qualquer um dos candidatos com muita coragem, determinação e confiança”, disse.

O petista está confiante que a comparação com o governo atual - Filippi governou o município entre 1993 e 1996, de 2001 a 2004 e de 2005 a 2008 - pede na hora do eleitor votar. “Sem dúvida, ainda mais com um governo que é tão mal avaliado. Tanto é que o candidato (do governo) está empatado com outros dois da oposição. Sem menosprezar ninguém, mas acho que isso já é uma questão que a sociedade está se colocando”, afirmou.

O candidato foi muito cumprimentado por eleitores no local. Ainda não há definição sobre o lugar em que ele vai assistir a apuração.