Rafael Demarchi acredita em segundo turno em São Bernardo

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 13:17



Candidato a prefeito de São Bernardo, Rafael Demarchi (PSL) votou no início da tarde deste domingo e demonstrou confiança em estar no segundo turno do pleito são-bernardense. Acompanhado da mulher, Laura Micaela e da vice, Ana Paula Puga, o postulante ao cargo máximo municipal cumprimentou apoiadores e amigos, uma vez que sua seção eleitoral fica no bairro que leva o nome de sua família, o Demarchi.

Curiosamente, apesar da EE Adail Luiz Miller estar vazia, a única seção com fila era justamente a de Rafael, que aproveitou os últimos instantes antes de ir à urna para conversar com eleitores. "A campanha foi incrível, de muita gente espontânea nos apoiando, multiplicando nosso número. A cidade nos abraçou, o que mostra que quer via alternativa a PT e PSDB, a essa polarização. Tenho certeza que as urnas vão mostrar algo diferente, que a cidade não esperava e as pesquisas não mostraram. Estaremos no segundo turno (...), basta saber contra quem vamos disputar. Nos últimos três dias nossa campanha cresceu absurdamente, tanto que fomos atacados pelos adversários", afirmou o candidato.