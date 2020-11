Sabrina Sato escolhe foto do fundo do baú para homenagear o pai: Meu herói

15/11/2020 | 13:10



Sabrina Sato surpreendeu os seguidores ao aparecer em uma foto antiga publicada em seu Instagram. A apresentadora resolveu relembrar o clique para homenagear o pai, o seu Omar, que fez aniversário no sábado, dia 14.

Hoje é aniversário do meu pai. Ele acredita com todo seu amor e força que tudo vai dar certo e isso é tudo. Muito obrigada meu herói Omar, escreveu a apresentadora, que não passou a data com ele, já que está em isolamento social por conta do coronavírus.

Ela, que é mãe de Zoe, ainda falou sobre Omar como avô e agradeceu por tudo que ele faz pela família:

Obrigada por ser esse paizão e vovô tão cuidadoso, amigo, conselheiro e que faz o impossível por nós e por toda a família. Te admiro cada dia mais. Te amo pra sempre, disse.

Karina e Karin Sato Rahal, irmãos de Sabrina, também publicaram uma série de fotos da família reunida para homenagear o patriarca, assim como Dona Kika, mãe dos três e esposa de seu Omar.