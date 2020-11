Votação segue tranquila em colégio em Santo André

Tauana Marin

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 12:57



A votação no colégio EE Marajoara II, no bairro Marajoara, em Santo André, segue tranquila. Nas ruas ao redor da unidade há bastante papéis nas ruas. Mesmo a máscara sendo obrigatória, alguns eleitores chegam para votar sem o acessório, no entanto, são alertados a colocá-la pelos ficais eleitorais, já que é proibido adentrar a unidade sem o item de segurança. Na entrada, bem como nos corredores do colégio e nas salas de votação, há frascos de álcool em gel. No chão, demarcações sobre o distanciamento seguro entre um eleitor e outro. Vale lembrar que o Diário, ao longo da cobertura jornalísticas das eleições municipais deste ano, lançou a campanha Não Troque Vidas por Votos, que visa denunciar políticos que promoverem aglomerações, não utilizarem máscaras ou negligenciarem regras de contatos físicos.

Dona Maria da Conceição, de 78 anos, fez questão de fazer valer seu direito como cidadão, mesmo não sendo mais obrigada a votar (no Brasil, o voto é obrigatório dos 18 aos 70 anos). "Enquanto eu viver vou fazer minha parte. Sempre me interessei por política e quis ajudar minha cidade, meu Estado e meu País. Vim seguindo todos os protocolos de segurança com a ajuda da minha filha. Agora é chegar casa e correr para o chuveiro. A pandemia está aí. "