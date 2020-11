Dr. Leandro exalta 'vitória política' do PSB e aposta em 2º turno em S.Bernardo

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 12:42



Candidato do PSB à Prefeitura de São Bernardo, dr. Leandro Altrão depositou seu voto no colégio Paraíso, no bairro Baeta Neves, dizendo que se sentir um vitorioso político, independentemente do resultado eleitoral.

O socialista, que está em sua primeira disputa majoritária na cidade, declarou que “sente que o clima nas ruas é diferente dos das pesquisas”. “Acho que dará segundo turno. Minha campanha está em ascensão, crescente, com receptividade muito grande, principalmente nos bairros onde sou mais conhecido, como Grande Alvarenga e Alves Dias. Estou confiante em ter segundo turno”, disparou o socialista, apontando que os levantamentos que indicam triunfo do atual prefeito Orlando Morando (PSDB) na primeira etapa podem não ter captado o real sentimento do eleitor.

“Independentemente de tudo, eu me sinto em vitória política. Não sei eleitoral ainda. Mas, no PSB, na chapa de candidatos a vereador do partido, o clima é de vitória política na cidade. Somos grupo consolidado, uma alternativa na cidade”, comentou.