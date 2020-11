Boulos se diz confiante e espera 'olho no olho' no segundo turno

15/11/2020 | 12:30



O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, votou por volta das 10h40 na Pontifícia Universidade Católica (PUC), no bairro de Perdizes. Em rápida fala a jornalistas, Boulos disse que em um eventual segundo turno, com paridade de tempo no horário eleitoral e debates em todas as grandes redes de TV, terá mais condições de virar o resultado das pesquisas, que apontam o favoritismo do prefeito Bruno Covas (PSDB).

"Chegamos até aqui em segundo lugar nas pesquisas com 17 segundos na TV, sem apoio da máquina dos governos federal e estadual só com engajamento de gente de verdade, sem robôs, sem fake news. Imagine no segundo turno quando 17 segundos virarem 10 minutos todo dia, com debate em todas as grandes redes de TV, olho no olho", disse o candidato.

Boulos estava acompanhado da mulher, Natalia Szermeta, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), das filhas Laura e Sofia, de 9 e 10 anos, assessores, candidatos a vereador e apoiadores.

Houve aglomeração de apoiadores de Boulos e jornalistas na entrada da PUC. Alguns eleitores reclamaram da dificuldade de chegar aos locais de votação.