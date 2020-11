Marinho crê em vitória do PT em ao menos três cidades no Grande ABC

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 11:24



Ex-prefeito de São Bernardo e candidato do PT, Luiz Marinho avalia que o partido, depois de acachapante derrota nas urnas em 2016, sairá fortalecido no pleito deste ano. Também presidente do PT no Estado, Marinho crê em vitórias da legenda em São Bernardo, Diadema, Mauá e até mesmo em Santo André, a despeito do cenário trazido em pesquisas eleitorais não apresentar essa possibilidade.

Marinho depositou seu voto por volta das 10h10 na EE Professor Carlos Pezzolo, no bairro Ferrazópolis. Estava acompanhado de sua vice, Ana Paula Lupino (PTB), e de sua mulher, Nilza de Oliveira (PT). Apoiadores se espremeram para prestigiar o petista, formando aglomeração do lado de fora do colégio. Na parte interna, somente poucos assessores e a imprensa – além do candidato – entraram.

É certeza que o PT saíra fortalecido desta eleição. Nossos deputados circularam pelo Estado e viram isso. Vamos aumentar o número de cidades que governarmos, assim como o número de vereadores. A expectativa no Grande ABC também é essa. Não temos nenhuma Prefeitura na região e nossa expectativa é governar três cidades. As mais prováveis são Diadema, São Bernardo e Mauá, mas não abrimos mão de Santo André ainda. O nosso desafio é provocar segundo turno”, disse o ex-prefeito.

CAPITAL

Marinho também discorreu sobre o cenário eleitoral na Capital, onde o PT, com Jilmar Tatto, patinou durante todo o processo eleitoral – a esquerda aposta na ida de Guilherme Boulos (Psol) ao segundo turno contra Bruno Covas (PSDB), prefeito e candidato à reeleição.

“Primeiramente Boulos tem que chegar no segundo turno. Se ele chegar, não há discussão que terá apoio do PT. Assim como se o Jilmar Tatto chegar ao segundo turno, teremos apoio de Boulos e do Psol. Mas acredito em Jilmar Tatto no segundo turno”, disse Marinho.