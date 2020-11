Rapper Jeremih, que cantou com Ludmilla, é intubado após ser diagnosticado com coronavírus

15/11/2020 | 11:10



O rapper norte-americano Jeremih, de 33 anos de idade, está intubado após ser diagnosticado com coronavírus e apresentar piora em seu estado de saúde. De acordo com fontes ouvidas pelo TMZ, o estado de saúde do artista é desolador e que ele luta pela vida. Não foram informados mais detalhes sobre o quadro clínico dele.

A informação de que ele está gravemente doente se espalhou no sábado, dia 14, quando os rappers 50 Cent e Chance the Rapper pediram orações.

Ore pelo meu filho Jeremih, ele não está indo bem, essa m***a de covid é real, publicou 50 Cent.

Por favor, se vocês puderem tirar um tempo para rezar para o meu amigo Jeremih, ele é como um irmão para mim e está doente neste momento. Eu acredito no poder da cura de Jesus, então se vocês puderem por mim, por favor, orem por ele, disse Chance

Em 2017, Jeremih esteve no Brasil e participou do Planeta Atlântida, onde abriu o último show do festival e se apresentou ao lado de Anitta e Ludmilla, com quem cantou a música Tipo Crazy, que até ganhou videoclipe.