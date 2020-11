15/11/2020 | 11:10



A família de Rodrigo Faro é pura fofura. Sempre que eles estão juntos, uma coisa é certa: haverá muito amor envolvido!

O apresentador, nascido no dia 20 de outubro de 1973, costuma compartilhar momentos de todos reunidos e, recentemente, surpreendeu os seguidores ao reproduzir uma foto de quando estava com a filha Clara nos braços, quando ela ainda era um bebê.

É minha princesa, 15 anos separam essas duas fotos...E como é bom saber que aquele bebeÌ? que acabava de nascer, viraria uma menina taÌ?o linda e especial...E tanto tempo depois, essa mesma menina ainda continua se sentido amada e protegida deitada no peito do papai. Te amo, escreveu na legenda do clique