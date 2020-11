"A urna vai dizer quem conseguiu passar melhor mensagem ao eleitor", diz Volpi

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 10:35



O candidato à prefeitura de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), acaba de votar na EE Pandolfi Arnoni, em Ribeirão Pires, acompanhado da mulher, Ligia Volpi. Ele, que já foi prefeito da cidade, ressaltou o clima ameno nos locais de votação. "Hoje até me surpreendi com a calma com que as pessoas foram voltar. Não tivemos em Ribeirão Pires nenhuma disputa ferrenha. Foi tudo muito tranquilo. Isso tem um significado muito grande que é o conceito e o conhecimento do direito do voto, a liberdade que nós temos, o exercicio da democracia, tanto eu quanto os adversários. A urna vai dizer quem dem fato passou a melhor mensagem para população", analisa.

O liberal polarizou o pleito com o atual prefeito, Adler Kiko Teixeira (PSDB).