Zezé Di Camargo fala sobre cirurgia de emergência do pai: Viemos correndo

15/11/2020 | 10:10



Na manhã deste domingo, dia 15, Zezé Di Camargo apareceu ao lado da esposa, Graciele Lacerda, para falar sobre o estado de saúde de seu pai, Francisco Camargo, de 83 anos de idade. O cantor sertanejo contou que precisou ir às pressas para Goiânia por causa de uma cirurgia de emergência que o patriarca da família precisou realizar após a constatação de um sangramento em seu intestino.

- Ontem foi um dia de expectativa muito grande para gente. Meu pai fiz uma cirurgia de emergência, estávamos com muito medo. Viemos correndo. Mas graças a Deus agora é só aguardar a recuperação dele, disse Zezé.

Ele ainda afirmou que o pai é resistente e agradeceu o apoio dos fãs no momento difícil:

- Seu Francisco provou que é um grande guerreiro, forte e tem as mãos de Deus sobre ele o tempo todo. Obrigado por quem acreditou e está acreditando com a gente. Apesar do cansaço, valeu a pena demais, conseguimos ganhar mais essa.

Segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a cirurgia aconteceu no final da tarde de sábado, dia 14, depois de um sangramento na parte baixa do intestino grosso ser detectada em uma endoscopia.

Sob os cuidados do dr Adilon Cardoso Filho, o senhor Francisco José Camargo está consciente e recebendo a visita dos filhos, inclusive de Zeze Di Camargo e Luciano que estão em Goiânia por conta da internação do pai. No dia de ontem (13/11), foi realizada uma endoscopia e constatado um sangramento na parte baixa do intestino grosso. Para conter o sangramento, será realizado, na tarde de hoje, um procedimento cirúrgico. O objetivo é que, após o procedimento e dentro de uma semana para recuperação, haja alta, já que se trata de uma cirurgia rápida e de baixo risco para o paciente, disse a assessoria para a colunista.