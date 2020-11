Transferência de escola incomoda moradores em São Caetano

Yasmin Assagra

15/11/2020 | 10:03



Para os moradores que sempre votaram na Emef Prof Eda Mantoanelli, no bairro Santa Maria, em São Caetano, nesse primeiro turno, foram encaminhados para votar na USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), no bairro Barcelona. A transferência, ocasionada por uma reforma na unidade escolar, foi alvo de críticas dos moradores que não sabiam dessa transferência. "Nós não ficamos sabendo dessa transferência, agora que cheguei aqui na rua vi que estava vazia e estranhei. Mas é complicado, os locais não são pertos", declara a autonoma Elvira Paula Lacerda, 33 anos.

O aposentado Claudionor Bernardo, 68, também ficou insatisfeito. "Nao tem problema mudar, mas precisamos saber antes", ressalta.

Na USCS, a entrada para as pessoas que foram transferidas da Emef é feita pela rua Maceió e cerca de 20 salas foram abertas para atender a demanda. Para os moradores que ja votam na universidade, a entrada permanece pela avenida Goiás.

O casal de aposentados, Pedro Dias, 62, e Maria Licia Gomes, 64, também votavam no Eda e não sabiam da transferência. "Na verdade, soubemos ontem por uma vizinha, que passou em frente a escola e viu o informativo. Mas para votar, foi bem organizados", relata.

Na USCS, apesar da grande circulação de pessoas, regras sanitárias estão sendo seguidas, principalmente nas filas, com o distanciamento social. O Diário nao presenciou boca de urna no local, apenas um pouco de sujeira dos santinhos.