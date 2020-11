Lula acredita que PT saíra fortalecida após eleição

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 09:48



O ex-presidente Lula (PT) ainda que não tenha falado em vitória do partido nestas eleições, declarou que a legenda pode sair mais forte após este pleito.

Lula fez a afirmação após votar, na escola Dr João Firmino, na manhã deste domingo em pronunciamento à imprensa.

“Muitas pessoas apostam no fim do PT, que o PT acabou. Mas isso não vai acontecer. É uma eleição histórica para o partido. Tenho certeza que o PT vai sair ainda mais fortalecido após esta eleição”, declarou o ex-presidente.

Lula avalia que a campanha deste ano tem que ser comparada pela que o partido fez em 2016, período que a legenda sofreu maior desgaste junto aos eleitores, conforme o líder petista. “Acredito que vamos ganhar em muitas cidades”, emendou.

Acompanhado do ex-prefeito de São Bernardo e que busca voltar ao Paço Luiz Marinho, Lula declarou voto no ex-chefe do Executivo.

“Essa é a terceira vez que voto em Marinho e quero que ele volte ao comando da cidade”, afirmou.

O ex-presidente também aproveitou a ocasião para criticar o governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que na visão do petista age para “despolitizar” o País.

“Bolsonaro é o maior desastre político já surgido no Brasil. Somente os fanáticos acreditam que ele faz alguma coisa se útil no País”, disparou.