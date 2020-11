Santinhos incomodam munícipes que chegaram cedo para votar; as escolas abriram às 7h

Yasmim Assagra

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 07:29



A Escola Estadual Visconde de Mauá, no Centro do município, amanheceu com rua repleta de santinhos. Munícipes que chegaram cedo para votar observaram a sujeira pela rua e ruas próximas a unidade escolar.

No local, antes das 7h, o aposentado e motorista José Bispo, 68 anos, destacou que o cenário com a panfletagem e santinhos nunca mudou na cidade. "Todos os anos eleitorais é a mesma coisa. A rua fica poluída, uma poluição desnecessária visto que hoje, eles (candidatos) podem usar mais a internet", completa.

Com relação as regras sanitárias - que serão fiscalizadas durante todo o dia - no primeiro momento de votação, houve distanciamento social nas filas e uso das máscaras de proteção. Totens com álcool gel foram colocados na entrada da escola. Até então não houve boca de urna.



A aposentada Ivonete Marluci, 67, também aproveitou a baixa movimentação para votar. "Eu trouxe meu álcool gel, máscara reserva e minha caneta para votação. Não sabia que seria assim, oos lrganizado desse jeito. Isso é muito bom." Por causa da Covid-19, até as 10h a preferência das votações será para os idosos.

O Diário acompanhará, durante todo o dia, o cenário desse primeiro turno das eleições municipais.