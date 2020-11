Grande ABC oferece nesta semana 319 chances de emprego

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



16/11/2020 | 00:10



Quem busca por oportunidade de trabalho no Grande ABC pode consultar os bancos de emprego das prefeituras e também de agência de recrutamento que possui unidade na região. Nesta semana, estão disponíveis 319 vagas.

A maior parte das chances é ofertada pela CTR (Central de Trabalho e Renda), com 142 posições. São exemplos 33 chances para motorista carreteiro, 30 para auxiliar de produção, 12 para ajudante de carga e descarga, dez para repositor de mercadorias. Interessados devem enviar currículo para email ctr@saobernardo.sp.gov.br, indicando a vaga desejada.

O Portal de Emprego da Prefeitura de São Caetano oferece 92 postos de trabalho. Para conferi-los, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano.

Em Santo André, o CPTER (Centro Público de Trabalho, Emprego e Renda) conta com 25 oportunidades, sendo 16 delas voltadas para PCDs (Pessoas com Deficiência): dez para operador de caixa, cinco para repositor de mercadorias uma para operador de estação de tratamento de água e efluentes. Inscrições são feitas pelo portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

O Serviço de Intermediação de Mão de Obra da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Diadema oferece 15 chances, como quatro para auxiliar de limpeza e uma para assistente administrativo. Para se cadastrar, basta enviar currículo para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.

Em Ribeirão Pires, o PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) dispõe de cinco vagas, a exemplo de cortador de roupas e engenheiro de produção. O cadastro em seletivas pode ser feito por meio do Emprega Brasil.

A Luandre disponibiliza nesta semana 40 postos com salários entre R$ 1.000 e R$ 2.500. Há chances para auxiliar de enfermagem do trabalho, auxiliar de farmácia, monitor de qualidade e supervisor de call center receptivo, entre outros, Inscrições são feitas pelo site www.candidato.luandre.com.br.