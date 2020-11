Grande ABC contabiliza 702 novos casos de Covid no intervalo de 24 horas

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



15/11/2020 | 00:24



O Grande ABC registrou ontem 702 novos casos de Covid-19, sendo 470 em São Bernardo, 183 em Santo André e 49 em São Caetano. As demais prefeituras não emitiram boletins epidemiológicos para a data.

Com isso, a região soma, até agora, 76.920 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus.

Entre o total de casos identificados, 66.230 pessoas já se recuperaram da doença.

Além do número de casos, os óbitos também tiveram aumento na região, com mais um caso em São Bernardo. Com isso, o total de vítimas fatais no Grande ABC chega a 2.867.

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo totalizou ontem 40.549 óbitos e 1.167.422 casos confirmados do novo coronavírus, sendo 4.640 ontem.

Entre o total de casos diagnosticados, 1.057.748 pessoas estão recuperadas, sendo que 126.987 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil foram confirmados ontem 38.307 novos casos, somando 5.848.959. Foram registradas ontem 921 mortes, chegando ao total de 165.658 óbitos. O País já alcançou também marca de 5.291.511 pessoas recuperadas.