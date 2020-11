Com salários atrasados, Azulão confirma WO

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/11/2020 | 20:48



Com jogo marcado para ontem, o São Caetano não viajou para Itajaí, em Santa Catarina. A agenda da equipe previa enfrentar o Marcílio Dias pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Com o não comparecimento, o W.O foi decretado.

A equipe do Grande ABC decidiu não realizar a partida em protestos devido aos salários atrasados – alguns atletas esperam há oito meses pelo pagamento.

Com o time da casa no local, Michelangelo Martins de Almeida Junior, juiz da partida, esperou o Azulão por 30 minutos e, em seguida, deu a vitória ao Marcílio Dias.

Os dirigentes do São Caetano haviam se comprometido a pagar parte dos salários atrasados até quinta-feira, o que não aconteceu. Procurado pelo Diário, o time não se manifestou a respeito.

Com o resultado, o Azulão amargura seis pontos e a última colocação do Grupo A8 da Série D. O Marcílio Dias tem jogo marcado dia 21, contra o Joinville. Já o São Caetano deve encontrar o São Luiz, no Anacleto Campanella, na mesma data.