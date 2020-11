Moradora denuncia vandalismo de petistas em material de Pretinho

Da Redação

14/11/2020 | 20:23



Moradora de Diadema, Gasparina Sabino Gomes denunciou vandalismo em propaganda eleitoral da candidatura de seu irmão, Belchior Jacinto (Podemos), e do prefeiturável governista, Pretinho do Água Santa (DEM).

Gasparina relatou que deixou seu veículo estacionado na Rua Encarnação, bairro Piraporinha. O automóvel tinha adesivo da campanha do irmão e de Pretinho. Ao retornar ao local onde havia estacionado o carro, encontrou o material rasgado, cheio de adesivos do PT, que neste ano aposta na candidatura do ex-prefeito José de Filippi Júnior.

“Quando voltei, encontrei dessa forma, com adesivos do partido do PT, (com a legenda) 13 e rasgando a propaganda do meu irmão Belchior Jacinto. Para mim isso é vandalismo e falta de respeito a democracia”, reclamou a moradora.