Ibope traz Paes no Rio com 41%; Crivella tem 16%; Benedita; 13%; Martha, 11%

14/11/2020 | 20:18



A última pesquisa Ibope antes da eleição carioca deste domingo, contratada pela TV Globo, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na liderança. Ele tem 41% dos votos válidos, ante 16% do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) e 13% de Benedita da Silva (PT). A Delegada Martha Rocha (PDT) tem 11%.

Ao contrário do Datafolha, o Ibope mostra a petista na frente da pedetista, com mais chances de tirar Crivella do segundo turno.

Na última semana, as militâncias dos dois partidos têm discutido nas redes sociais por causa da estratégia de Martha, que prega "voto útil" nela.

Atrás dos quatro principais candidatos aparecem Luiz Lima (PSL), com 7%, e Renata Souza (PSOL), Paulo Messina (MDB) e Bandeira de Mello (Rede), com 3% cada. Fred Luz (Novo) tem 2%.

Os demais candidatos têm 1% ou não pontuaram.

O Ibope entrevistou 1.204 eleitores nos dias 12, 13 e 14 de novembro.

A pesquisa tem margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou menos e está registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RJ-02939/2020.