A cavalo, para votar...

Contexto

Em tese, o regime inaugurado no Brasil com a Proclamação da República era dos mais liberais. A Constituição dos Estados Unidos do Brasil, promulgada a 14 de fevereiro de 1891, tinha como inspiração a Constituição americana, que surgira de uma verdadeira revolução democrática. Na prática, porém, tudo era diferente.

O voto não era secreto. Mulheres, analfabetos e menores de 21 anos não votavam; não existiam partidos políticos nacionais; havia um eleitorado fantasma, imenso, que garantia à elite a eleição de acordo com os seus interesses.

Vivia-se o período do coronelismo. O sistema de partido único, por muito tempo, vigorou em quase todos os Estados da federação. Tudo isso gerou muitas histórias ligadas às eleições. Entre elas esta do médico uruguaio que virou andreense e que ia clinicar - e votar - a cavalo.

Seguem-se mais histórias retiradas das 26 eleições municipais realizadas no Grande ABC a partir de 1892 e que hoje chega a 43 versões: ontem, num único município (São Bernardo) e seus primeiros distritos; hoje, nas sete cidades.



Mandato tampão

em 1895

Prédio próprio para

a Câmara

Três seções eleitorais

apenas



11 - No Estado de São Paulo havia o Partido Republicano Paulista. Realizou-se, no início da República, a promulgação da chamada Lei Saraiva, estabelecendo o censo alto. Na região, o Partido Republicano de São Bernardo pleiteou a qualificação e organizou corpo eleitoral com 76 eleitores republicanos. O PR local era dirigido pelo Dr. Flaquer, médico e professor.

12 - As primeiras sessões da Câmara Municipal de São Bernardo eram realizadas às quintas-feiras, e era comum observar a chegada de vereadores dirigindo charretes ou montados em cavalos.

13 - Depois da primeira legislatura 1892-1894, foi eleita, em 5 de janeiro de 1895, uma legislatura com mandato tampão. Perdurou apenas por um ano, sem que se saiba a razão.

14 - Já a terceira legislatura (1896-1898) demorou a ser empossada: os seis vereadores foram eleitos em 30 de julho de 1895, mas só tomaram posse em 7 de janeiro de 1896.

15 - Um fato relevante neste período foi a compra, pela Câmara, de um terreno na Rua Marechal Deodoro, em São Bernardo, onde se construiu a sede própria do Legislativo, um prédio em estilo colonial que existe até hoje, no atual nº 1325 da Rua Marechal Deodoro.

16 - Neste endereço a Câmara funcionou até 1937, quando foi dissolvida pela ditadura do Estado Novo.

17 - Ainda no início da Republica Velha, os eleitores votavam em apenas três seções: duas na Vila de São Bernardo e uma em Ribeirão Pires.

18 - Em 1900 não havia seções eleitorais no bairro da Estação (hoje Centro de Santo André), em São Caetano, no Pilar (hoje Mauá), na Estação Rio Grande (hoje Rio Grande da Serra) e no Alto da Serra (Paranapiacaba).

19 - Diadema era sertão da Vila de São Bernardo, a caminho da Zona Sul de São Paulo e do então Município de Santo Amaro.

20 - O triênio 1899, 1900, 1901 marcou renovação completa na Câmara Municipal de São Bernardo. Os seis vereadores eleitos ocuparam pela primeira vez o cargo e um sétimo - eleito posteriormente para vaga de um renunciante - também era novato. Todos, porém, como os das legislaturas anteriores, eram francos representantes das classes dominantes.

Amanhã, na sequência desta série de historietas político-eleitorais, Memória dará os nomes deles.

Diário há meio século

Domingo, 15 de novembro de 1970 - ano 13, edição 1385



Manchete - O eleitorado vai hoje às urnas: em 1970, o Grande ABC tinha 15 candidatos ao Senado, Câmara Federal e Assembléia Legislativa.

Futebol - Amistoso festivo no Estádio Municipal de Santo André (hoje Bruno Daniel): Seleção de Santo André 0, Saad 2.

Nota - A Seleção de Santo André vinha de uma conquista histórica, campeã dos Jogos Abertos do Interior, disputados em Bauru. Foi a primeira vez que os Jogos Abertos incluíram a modalidade futebol na disputa.

Em 15 de novembro de...

1920 - Narciso Pelosini estava instalando uma tecelagem de seda na Vila de São Bernardo, a Sul-Americana.

1955 - Fundado o Clube Bochófilo, de São Bernardo.

Hoje

Dia da Proclamação da República (126º ano)

Dia Mundial em Memória às Vítimas de Trânsito

Dia Mundial dos Pobres

Santos do dia

Mártires: Secundo, Fidenciano e Várico