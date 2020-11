Água Santa cai diante da Portuguesa, no Canindé

Vinícius Castelli

Diário do Grande ABC



14/11/2020



Vindo de duas partidas com excelentes resultados, em cima do Guarani e Nacional, a Portuguesa manteve a boa fase diante do Água Santa, pela terceira rodada da Copa Paulista.

As equipes se encontraram no Canindé, em São Paulo, neste sábado. Sem o goleiro Caio, que testou positivo para a Covid-19, o time de Diadema perdeu por 3 a 1.

A Lusa abriu o placar no primeiro tempo, aos 25 minutos, com Geovani, em cobrança de pênalti. O empate veio com Cesinha, aos 47, que marcou seu primeiro gol pelo Netuno ao aproveitar rebote do goleiro Dheimison.

Não contente com o empate, a Lusa foi para cima no segundo tempo. Vinicius Silva cruzou e Adilson Bahia, aos 15, não perdeu oportunidade. O terceiro da Portuguesa foi assinado por Carlos André, que recebeu na ponta da área e mandou para a rede aos 25 minutos.

Com o resultado, a Portuguesa lidera o Grupo 5 com nove pontos. O Netuno segue na terceira colocação, com três pontos. As duas equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira, às 15h, na Arena Inamar, em Diadema.