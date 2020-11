Justiça eleitoral manda apreender jornal que diz que votos de Auricchio serão anulados

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



14/11/2020 | 17:52



A juíza eleitoral Ana Paula Ortega Marson, da 269² Zona Eleitoral de São Caetano, determinou busca e apreensão de exemplares do jornal ABC Repórter, sediado na cidade, mas com circulação regional.

A magistrada aceitou, em caráter liminar, pedido da coligação A Experiência que Você Conhece, que defende a reeleição do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). A alegação dos advogados do tucano foi a de que o conteúdo da edição deste sábado (14) é inverídico e que poderia desinformar o eleitor às vésperas do pleito.

A manchete do periódico mostra que os votos depositados em Auricchio serão nulos neste domingo. O tucano teve a candidatura indeferida pela juíza Ana Lúcia Fusaro, da 166ª Zona Eleitoral da cidade, por causa de condenação sofrida pelo político por doação de campanha irregular em 2016. Essa pena foi suspensa por efeito suspensivo concedido pelo TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo), mas em decisão posterior à análise de Ana Lúcia sobre a viabilidade da candidatura de Auricchio.

Por causa da celeuma jurídica, os votos de Auricchio serão incluídos no sistema - e até apresentado ao eleitor -, mas serão classificados como ‘sub júdice’. Ou seja, dependem de análise dos recursos movidos pelos advogados de Auricchio contra o indeferimento na primeira instância da Justiça Eleitoral. Se o tucano emplacar esses recursos, os votos serão validados.

“Sem fazer qualquer juízo de valor definitivo sobre o conteúdo das divulgações, do ponto de vista meramente formal e em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de possível propaganda eleitoral irregular em detrimento do representante, uma vez que a notícia de capa do impresso e a manchete da versão on-line afirmam que os votos dados ao representante serão anulados, sem ressalvas”, disse Ana Paula Ortega Marson. “Por tais motivos e considerando que a informação não esclareceu o que pode acontecer no caso do recurso interposto pelo representante ser julgado improcedente ou procedente, dando como anulados os votos eventualmente obtidos, vislumbro presente o requisito legal exigido para o acolhimento do pedido liminar, já que o provimento de natureza cautelar tem por finalidade resguardar a eficácia prática de futura decisão proferida em juízo de cognição exauriente, além de garantir o equilíbrio do processo eleitoral.”

O jornal ABC Repórter tem como proprietário o advogado Walter Estevam Junior (Republicanos), que é candidato a vereador na eleição deste domingo. Ele não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto. Estevam está impedido de distribuir seu jornal e pode receber multa de R$ 500 para cada exemplar apreendido e de R$ 40 mil, diários, para outras formas de divulgação (on-line, por exemplo).