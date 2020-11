São Bernardo FC vence Ponte Preta de virada

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



14/11/2020 | 17:33



Mesmo com a equipe desfalcada, por causa de surto de Covid-19, o São Bernardo FC segurou a responsabilidade e saiu da partida realizada hoje com a vitória em cima da Ponte Preta.

O surto que acometeu sete jogadores e o técnico Marcelo Veiga piorou e, antes do jogo, o time contabilizava 19 infectados, entre atletas e comissão técnica.

Dirigido pelo auxiliar Sérgio Ricardo e com banco com apenas quatro jogadores, o Tigre apresentou jogo honesto e conseguiu a vitória, de virada, por 2 a 1.

Quem abriu o placar foi a Ponte Preta, com João Veras, aos 38 do primeiro tempo. A virada só veio depois do intervalo. Francisco Gionotti empatou para o São Bernardo FC aos 22 e o zagueiro Nicolas, minutos depois, desempatou, com jogada de bola parada, por cima da barreia.

O time local soma sete pontos e é líder no Grupo 4. A Ponte segue com um ponto e na lanterna. As duas equipes se reencontram em campo na quarta-feira, às 15h, pela quarta rodada da primeira fase da competição. O jogo será no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.