Travesti é agredida em São Bernardo

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



14/11/2020 | 16:18



Dois homens e uma mulher não identificados agrediram na madrugada de hoje a travesti Yasmim Freitas Ferrari, 29 anos, na Avenida Lucas Nogueira Garcez, em São Bernardo. A vítima sofreu diversas escoriações e foi socorrida pelo Samu. Os agressores fugiram.

Segundo Yasmim, ela estava trabalhando no local quando o carro passou e, os ocupantes, começaram a xingá-la. "Eles voltaram e continuaram nos xingando. Foi quando joguei uma pedra e eles desceram do carro." Segundo a vítima, a mulher saiu do carro e começou a correr atrás dela, que foi alcançada pelos dois homens, e a agressão teve início. "Minhas amigas começaram a gritar para eles pararem e chamaram a polícia. Quando eu já estava caída no chão eles fugiram. Estou toda cortada", relata.

Yasmim diz ter medo da morte todos os dias, inclusive porque esta não foi a primeira vez que foi agredida. "Tenho medo sim, mas não posso fazer nada", lamenta. Ela trabalha no local desde os 15 anos.

Segundo a ABCDs (Ação Brotar Cidadania e Diversidade Sexual), São Bernardo lidera o número de assassinato de travestis. Domingo passado, a travesti Ester Vogue, que completaria 34 anos na quarta-feira, foi queimada viva na Rua Marechal Deodoro, no Centro da cidade.