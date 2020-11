Novo talento, cantora Maria Pérola faz live e mostra suas canções e influências

14/11/2020 | 15:13



Um dos novos talentos da cena pernambucana, a cantora, compositora e poetisa Maria Pérola apresenta live neste sábado, 14, às 19 horas, no instagram da Natura Musical (@casanaturamusical), dentro do projeto Sala da Casa, em comemoração ao Mês da Consciência Negra. Ao violão, Maria Pérola mostrará canções de sua autoria e de compositores da MPB que admira.

Uma das artistas que participaram da abertura da live de São João de Alceu Valença, Maria Pérola, de 25 anos, nasceu em Jaboatão dos Guararapes e traz em sua composição a influência da música popular nordestina.

Foi ganhadora do Prêmio Suburbano Convicto 2019, na categoria Músico, juntamente com artistas como Leci Brandão e Criolo.

A cantora fez uma série de shows no Sesi/SP, no projeto Café Com Música, mas que precisaram ser interrompidos por causa da pandemia.

Uma versão da artista para a música Mulheres, de Martinho da Vila, pode ser conferida no seguinte link no YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=0yLzCnknrMY