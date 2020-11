Obituário - 15 de novembro de 2020

Ademir Medici

SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, 9 de novembro

Ida da Silva Fernandes, 91. Natural de Santa Adélia (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Mayr Federigi Rodrigues, 90. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, sexta-feira, dia 13 de novembro

Erinam Rangel Rolim, 92. Natural de Cajazeiras (Paraíba). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Liris Corso, 86. Natural de Itapira (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Oswaldo Francisco dos Reis, 74. Natural de Campo do Meio (Minas Gerais). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Teresa Ramos, 74. Natural de Santo André. Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 13. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Antonio Diogo Filho, 70. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Guarará, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Regina Andreoli Fournar, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Aparecida Sirlei Bertassi, 67. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 13. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Henrique Sousa da Silva, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Caputera, em Caraguatatuba (São Paulo). Dia 13, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Maurílio Riuji Yamamura, 65. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 13. Cemitério de Vila Euclides.

Vanderlei Fredericci 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 13. Jardim da Colina.

Arnaldo Vieira de Melo 61. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Administrador de empresas. Residia na Vila Curuçá, em Santo Andre.

Olímpio Carlos Fiasqui, 61. Natural de Osvaldo Cruz (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Torneiro-ferramenteiro. Dia 13, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eliana Silveira dos Santos, 57. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, segunda-feira, 9 de novembro

Leopoldina Pereira da Cruz, 93. Natural de Guanabi (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

José Pereira da Silva, 81. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Hamilton de Oliveira, 77. Natural de Santo André. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Areia Branca.

Douglas Baptista Alcântara, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Marli Aparecida da Costa Damião, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, terça-feira, 10 de novembro

Nair Fernandes de Jesus, 93. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Ottavio Rossi, 90. Natural da Itália. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Deraldino Ferreira da Silva, 88. Natural de Itaquara (Bahia). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Kimie Iwashita Chyosho, 86. Natural de Pereira Barreto (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Antonio Gutierres Martin, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Célia Rodrigues Moreira, 79. Natural de Jaboticabal (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Memorial Planalto.

José Francisco de Oliveira, 68. Natural de Descoberto (Minas Gerais). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.

Darcy José de Souza, 64. Natural de Vargem Alegre (Minas Gerais). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.

Edno Donizetti de Almeida, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Luiz de Paula Ferrari, 88. Natural de Bariri (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 13, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quarta-feira, dia 11 de novembro

José Sebastião da Silva, 82. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia em Diadema. Dia 11, em São Bernardo. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).



Diadema, quinta-feira, dia 12 de novembro

Ana Zélia Santos Almeida, 74. Natural de Ibicuí (Bahia). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 12. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Josenita Morais Amorim Zilochi, 73. Natural de Saúde (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 12. Cemitério Municipal.

Edson Alexandre da Silva, 57. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 12. Campo das Oliveiras, em Jacareí (São Paulo).



M A U Á

Mauá, segunda-feira, dia 9 de novembro

Aristóteles Pereira de Souza, 75. Natural de Jequié (Bahia). Residia em Mauá. Dia 9, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Mauá, sexta-feira, dia 13 de novembro

Neyde Marinelli, 90. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo, Capital.

Elias Vieira do Espírito Santo, 80. Residia em Rosário do Catete (Sergipe). Residia no Jardim Sônia Maria, em Maupa, Dia 13. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Zelinda Damo Debartolo, 79. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 13, em Santo André. Jardim da Colina.

João Lima da Silva, 54. Natural de Vitória da Conquista (Bahia). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 13. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Divanilda Mendes Moreno, 82. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 13, em Santo André. Parque das Primaveras, em Sumaré (São Paulo).