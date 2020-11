Polícia prende criminoso em flagrante durante roubo em Diadema

Do Dgabc.com.br



14/11/2020 | 13:13



Policiais Militares do 24º Batalhão prenderam J.S.S. – o nome completo não foi divulgado – na Avenida Alberto Jafet, 41, no Eldorado, em Diadema. O criminoso, que estava armado, tinha acabado de roubar e machucar uma vítima.

Segundo a ocorrência, durante patrulha os agentes foram informados por populares que um roubo estava ocorrendo no momento, na Rua João Batista Alves do Nascimento, paralela à Rua Alberto Jafet. Ao se aproximarem, um do infratores fugiu a pé e, o outro ameaçou as pessoas com um revólver Taurus, calibre 38.

O criminoso se entregou à polícia. A vítima de roubo sofreu lesão por coronhadas na boca, tendo sido encaminhado ao Hospital Municipal de Diadema, assim como o infrator, quem estava com algumas escoriações.

A ocorrência foi apresentada no 3º DP (Taboão).