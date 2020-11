Cenário de aquisições

O cenário desafiador proporcionado pela crise que o mundo experimenta tem colocado diversas organizações em situação crítica. Muitas companhias sentiram forte impacto em seus negócios, levando-as a repensarem estratégias para captação de recursos que garantam sua operação. Neste momento, um grande potencial para aquisições e consolidações se desenha no mercado e enxergamos duas tendências claras: aquisições de empresas em crise e financiamento de empresas em crescimento.

Muitas empresas sentiram negativamente os impactos da crise, em função de meses de faturamento baixo, sem conseguir comprimir custos de operação na mesma proporção. Em dificuldades, algumas podem demorar a se recuperar, enquanto outras correm grande risco de encerramento. Não dispondo da estrutura financeira adequada para atravessar o momento, podem tornar-se alvo de aquisições de grandes grupos do setor ou de fundos de investimento.

Este é o caso de setores como o de varejo, por exemplo. Se por um lado há um grande número de empresas fortemente impactadas pela crise, outras, bastante sólidas, têm recursos para adquirir empresas ou marcas.

É importante destacar que, em todos os setores, as dificuldades ocorrem em “efeito cascata”. Se o varejo deixa de operar, deixa de comprar, gerando consequências para toda a cadeia de fornecedores. Isso significa que os movimentos de aquisição vão ocorrer em toda a cadeia dos setores mais impactados. Ou ainda é possível que essas empresas, que costumam ser menores, se juntem, gerando consolidação do setor.

A crise atual também gerou um forte aquecimento de alguns segmentos, gerando movimentos de aquisição. Empresas de tecnologia, fortalecidas pela alta demanda por digitalização, tornaram-se especialmente atrativas para investimentos. E tendo em vista a crescente necessidade de serviços digitais, a aposta é que empresas deste setor continuem expandindo e que precisem de recursos para subsidiar suas operações.

Os dois cenários abrem espaço para a atuação de empresas mais capitalizadas e fundos de investimento. O primeiro grupo vê nas aquisições uma forma certa de se consolidar, reposicionar e ganhar market share, enquanto o segundo grupo tem novas oportunidade de investimento, com boas opções à mesa.

É certo que este cenário de aquisições, que pode ser esperado para os próximos 18 meses, irá alterar a dinâmica de mercado, modificando sua estrutura competitiva. Com um menor número de empresas, porém com organizações mais fortes, a tendência é de maior racionalização, estimulada pelo aumento da formalidade. A principal consequência para o consumidor pode ser um aumento de preços no médio prazo.

Vincent Baron é managing director da Naxentia.

Festa da democracia

Amanhã, a nossa democracia estará em festa. O compromisso de ir às urnas representa um fenômeno de liberdade, um exercício de independência e de poder do povo em relação ao Estado. A escolha de cada um é soberana e, por tal motivo, iguala a todos. Não existe diferença de classe, credo ou cor, mas tão somente, de opiniões. É o momento de refletirmos sobre os graves problemas que nos cercam, contudo, também é o momento de renovarmos a esperança em pessoas comprometidas com a coisa pública. Enfim, o momento é de festa. A festa da democracia!

Marcel Leonardo Diniz

Santo André

Praça Castelo Branco

Na condição de munícipe diademense e também integrante do Conselho do Patrimônio de Diadema, torno de domínio público minha satisfação, bem como parabenizo a Secretaria do Meio Ambiente, por agilizar ações para revitalizar Praça Castelo Branco (o nome não me apetece). Infelizmente, na visita técnica que fiz, constatei poda irregular de uma árvore, bem como outra com somente um resquício do tronco. Tomo a liberdade de sugerir uma reportagem alusiva à praça, bem como tentar levantar o que levou um gestor a dar a ela o nome de um presidente milico.

João Paulo de Oliveira

Diadema

Eleições

Estou lendo nas redes sociais a um enxame de comentários contra e a favor do resultado das eleições norte-americanas. Parece que para essa gente, as eleições de lá são mais importantes do que as que serão realizadas por aqui amanhã. Prefeitos e vereadores são os políticos que estarão diretamente ligados ao nosso dia a dia, cuidando da cidade, da segurança, da saúde, da educação etc. Para que isso aconteça e de modo a atender a todos, devemos votar naqueles candidatos cujas propostas melhor representem os nossos anseios por uma cidade melhor, pois serão eles e não Trump ou Biden que nos representarão.

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Resposta

Sobre a carta Sujeira, publicada neste Diário no último dia 9, o Semasa informa que o local em questão apontado pelo morador possui processo ambiental junto à autarquia, no qual já foram emitidos três autos de infração ambiental (multa) até dezembro de 2018. Os responsáveis pelo estabelecimento compareceram a algumas reuniões e fizeram obras no terreno para mitigar a emissão de material particulado para a calçada e via pública decorrentes da entrada e saída de caminhões. Na segunda-feira os agentes da fiscalização ambiental estiveram no local e orientaram o responsável acerca das reclamações. Não observaram qualquer irregularidade e, portanto, não foram emitidas notificações. Informamos ainda que o morador pode entrar em contato com o Semasa para abrir uma reclamação sobre emissão de material particulado sempre que o problema estiver ocorrendo. O chamado pode ser feito pelo site (www.semasa.sp.gov.br) ou pela Central de Atendimento – telefones 115, 08004848115 ou 4433-9300 – de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Por fim, orientamos que o munícipe abra processo na Praça de Atendimento da Prefeitura para que seja avaliada a possibilidade de redefinição das entradas e saídas da empresa, visando reduzir o impacto na vizinhança local causado pela circulação dos caminhões.

Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de S. André

Previdência nos Estados

Após a reforma da Previdência pelo governo federal, o mesmo deveria acontecer com os Estados e o Distrito Federal, mas 11 deles não fizeram o dever de casa para conter o crescimento das despesas que inviabilizam investimentos e melhorias. Lembro que em 2019 o rombo da Previdência nos Estados foi de R$ 111,6 bilhões. “Se cada um de nós limpar a frente da sua casa, a cidade ficará limpa”.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

